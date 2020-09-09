09 Сентября 2020
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ДНР, Донбасс, ВСУ (2018) | Фото: официальный сайт ДНР

ДНР снова отложила уничтожение украинских позиций под Горловкой и созывает Контактную группу

ДНР предложила сегодня в полдень созвать внеочередную встречу Контактной группы для деэскалации ситуации вокруг поселка Шумы под Горловкой. Об этом заявила полномочный представитель ДНР на переговорах, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.
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Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин принял решение уничтожить украинские позиции, незаконно возведенные в нарушение дополнительных мер по усилению бессрочного режима прекращения огня, согласованного в конце июля. Он призвал украинскую сторону вывести оттуда своих боевиков во избежание жертв. Позже операция была перенесена для уточнения ситуации.

Как заявила Никонорова, ДНР требует принять решение о допуске на позиции своих представителей совместно с представителями Украины и ОБСЕ, чтобы убедиться, что нарушения украинской стороной устранены. Очевидной целью этого является подчинение Украины требованиям ДНР, от чего Украина, скорее всего, категорически откажется как от унижения, ведь представители ДНР будут допущены как проверяющие на украинские позиции, которые еще на днях укреплялись.

Никонорова подчеркнула, что ОБСЕ обязана содействовать объективному мониторингу ситуации и поддержит предложение ДНР, чтобы сохранить "хрупкое перемирие".

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ДНР снова отложила уничтожение украинских позиций под Горловкой и созывает Контактную группу

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Теги: ДНР, Украина, ВСУ



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