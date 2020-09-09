За первую неделю "полётов" "Ласточек" из Перми в Краснокамск ими воспользовались 15 тысяч пассажиров

С 1 по 7 сентября на "Ласточке" по маршруту Пермь – Краснокамск проехало более 15 тыс. пассажиров. Это 57,6 % от их общего возможного числа (количество сидячих мест в скоростном электропоезде – 400-420). Об этом написал в своём Instagram министр транспорта Прикамья Николай Уханов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Самым популярным днём для поездок стала суббота, 5 сентября. За этот день на "Ласточках" проехали 4 тыс. 44 пассажира. Самым востребованным стал рейс из Краснокамска в 15.00 – на нем проехало 1 тыс. 135 пассажиров. На последних двух рейсах из Перми в Краснокамск – 997 человек. В воскресенье наполненность "Ласточек" тоже была высокой – 88,9 %. В этот день самым популярным вновь стал рейс из Краснокамска в 15.00 – на нем проехало 986 человек.

С 8 сентября стоимость поездки в одну сторону составляет 70 руб. Если пассажиры едут из Краснокамска в Пермь, то билет можно приобрести как в электричке, так и в городском автобусе – его стоимость составит 90 руб. по модели "электропоезд + автобус".