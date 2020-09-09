09 Сентября 2020
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Уралвагонзавод, танк (2018) | Фото: Накануне.RU

УВЗ проведет конференцию, посвященную 100-летию отечественного танкостроения и 75-летию Победы

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) организует всероссийскую научно-практическую конференцию "Ведомственный музей - центр сохранения исследования, популяризации отечественной индустриальной культуры".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре УВЗ, ее главными темами стали 100-летие отечественного танкостроения и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет в онлайн-формате 10 и 11 сентября 2020 года. Заявки для участия подали около 50 человек, будет представлено 23 доклада: это представители как предприятий интегрированной структуры УВЗ, так и атомной промышленности, ведущих музеев и высших учебных заведений страны.

Доклады распределены по четырем секциям: "Музей как центр сохранения и изучения индустриальной культуры", "Опыт взаимодействия оборонной промышленности с другими отраслями индустрии", "Ведомственный музей как профориентационный и имиджевый центр" и "Трудовой подвиг коллективов оборонных предприятий".

Конференцию откроет доклад сотрудника музея истории завода "Красное Сормово". Танкпром начинает свое летоисчисление с боевой машины "Борец За Свободу тов. Ленин", которая была выпущена на этом предприятии. Доклад Маргариты Финюковой "Красное Сормово - родина первых отечественных танков. К 100-летию отечественного танкостроения" расскажет о том, как, в каких условиях и какими людьми создавалась эта машина.

100-летие танкпрома(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Иван и Михаил Павловы - крупнейшие историки танков - провели большую исследовательскую работу в ведущих архивах страны и раскрыли тему "Трудовой подвиг коллективов оборонных предприятий на примере эпизодов деятельности в условиях блокадного Ленинграда".

Сотрудники выставочного комплекса Уралвагонзавода представят шесть докладов. Так, о технологиях Победы на примере Уральского танкового завода №183 расскажет директор комплекса Алла Пислегина, а об инновационных идеях отечественных инженеров в конструкции бронированных машин - экскурсовод Светлана Неймышева.

Выставочный комплекс УВЗ впервые организует конференцию в онлайн-формате, в этом помогает отдел информационных технологий Уралвагонзавода. В рамках видеоконференции можно организовать до 50 включений, поэтому заявки на участие до сих пор принимаются. В ходе выступлений докладчиков предусмотрена дискуссия, всем заявившимся на конференцию направлены полностью сверстанные материалы для ознакомления. Планируется вести видеозапись конференции.

По словам организаторов, некоторые участники были рады новому формату встречи. В командировку могут отправиться только несколько человек, а подключиться к видеосвязи возможно целыми коллективами – музеев, архивов и высших учебных заведений страны.

"Акцент конференции сделан именно на технике, на эволюции танкостроения, вкладе и трудовом подвиге предприятий Урала, Сибири, страны в целом. Доклады участников раскрыли темы, которые помогут нарастить знания об одной из ведущих отраслей отечественного машиностроения и дать направление для ее дальнейшего развития", - отметила директор выставочного комплекса Уралвагонзавода Алла Пислегина.

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УВЗ проведет конференцию, посвященную 100-летию отечественного танкостроения и 75-летию Победы

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Теги: УВЗ, танкостроение, конференция



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