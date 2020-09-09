09 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Екатерина Сибирцева, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики (2020) | Фото: екатеринбург.рф

От учителя физики до заммэра. Новым заместителем главы Екатеринбурга назначена Екатерина Сибирцева

Распоряжением главы Екатеринбурга Александра Высокинского новым заместителем мэра по вопросам социальной политики назначена Екатерина Сибирцева, занимающая с 2016 г. пост начальника департамента образования городской администрации. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Екатерина Сибирцева является уроженкой Свердловска. В 1989 г. она окончила школу №9 Екатеринбурга с серебряной медалью, а позже, в 1994 - физический факультет Уральского государственного университета А.М. Горького. Тогда же она и начала работать учителем физики в родной школе, где в 2003 заняла должность заместителя директора, а в 2008 и самого директора.

За реализацию проекта "Музей без границ" же в 2014 г. Сибирцева стала лауреатом премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина в номинации "За заслуги в области образования, культуры и искусства".

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От учителя физики до заммэра. Новым заместителем главы Екатеринбурга назначена Екатерина Сибирцева

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Теги: Зместиетль мэра, Сибирцева, Высокинский



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