От учителя физики до заммэра. Новым заместителем главы Екатеринбурга назначена Екатерина Сибирцева

Распоряжением главы Екатеринбурга Александра Высокинского новым заместителем мэра по вопросам социальной политики назначена Екатерина Сибирцева, занимающая с 2016 г. пост начальника департамента образования городской администрации. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Екатерина Сибирцева является уроженкой Свердловска. В 1989 г. она окончила школу №9 Екатеринбурга с серебряной медалью, а позже, в 1994 - физический факультет Уральского государственного университета А.М. Горького. Тогда же она и начала работать учителем физики в родной школе, где в 2003 заняла должность заместителя директора, а в 2008 и самого директора.

За реализацию проекта "Музей без границ" же в 2014 г. Сибирцева стала лауреатом премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина в номинации "За заслуги в области образования, культуры и искусства".