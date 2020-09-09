09 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
общественный транспорт, маршрутный автобус, маршрутка, остановка (2017) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские депутаты попросят мэрию перенести остановку к ЦК "Урал"

Депутаты екатеринбургской гордумы напишут обращение в администрацию города о переносе остановки общественного транспорта к ЦК "Урал". Как передает корреспондент Накануне.RU, с такой просьбой директор площадки обратилась к народным избранникам в ходе посещения ими учреждения.

"Мы удалены от центра всех событий. Остановка транспорта далеко от нас. Хотелось бы обратиться о переносе остановки ближе к ЦК "Урал". Прошу обратиться вас в транспортный комитет", - попросила Татьяна Иргалеева.

Депутат Константин Киселев пообещал посодействовать в решении вопроса.

"Напишем обращение в администрацию насчет переноса остановки. Все это [удаленность остановки] снижает доступность. И предложим назвать ее "ЦК "Урал", - пообещал политик.

Константин Киселев, Илья Захаров(2020)|Фото: Накануне.RU

Все остальные депутаты поддержали его слова. Ответственным за инициативу назначили Дмитрия Сергина.

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Екатеринбургские депутаты попросят мэрию перенести остановку к ЦК "Урал"

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Теги: цк урал, депутаты, остановка



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