"Роскосмос" опроверг информацию об отказе НАСА от "Союзов" в 2021 году

"Роскосмос" опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле "Союз МС" для доставки астронавта на Международную космическую станцию (МКС) весной 2021 года.

В твиттере госкорпорации говорится, что в скором времени будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, состав будет международным.

При этом ранее из годового отчета Роскосмоса стало известно, что НАСА подтвердило закупку только одного места на корабле "Союз", запуск которого запланирован на осень 2020 года, сообщает Regnum.

Между тем, стороны обговаривали вариант доставки астронавтов на МКС на российском корабле также и весной 2021 года.

Напомним, в августе глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в очередной раз усомнился в успехе проекта НАСА и SpaceX Илона Маска – корабле Crew Dragon, который успешно вернулся с МКС.

В мае американское космическое агентство подписало с Роскосмосом контракт на доставку осенью 2020 года одного астронавта на "Союзе МС" на МКС. Официальный представитель НАСА Стефани Ширхольц сообщила, что место на "Союзе" и сопутствующие услуги обойдутся агентству более чем в $90 млн.