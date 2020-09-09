В общежитие Горного университета в Екатеринбурге скопилась огромная очередь студентов без масок

Сегодня утром в одно из общежитий Уральского государственного горного университета в Екатеринбурге наблюдалась огромная очередь из студентов. Фото в редакцию Накануне.RU прислал очевидец.

По его словам, подавляющее большинство студентов были без защитных масок. Также никто не думал соблюдать социальную дистанцию для профилактики распространения коронавируса.

В самом вузе сообщили, что сделать с этим ничего не могут, но пообещали принять меры.

"В здание все четко заходят в маске и соблюдают дистанцию, мы измеряем у них температуру и чтобы расстояние было 1,5 метра. Разметка внутри есть, без маски вход запрещен. Близится заселение, все бегут активировать карту, а аппарат, который они проходят, один. Завтра будут первокурсники, минимум 200 человек, и все придут с утра. Если мы растянем очередь на улицу на 1,5 метра, она будет до Площади 1905 года", - рассказал Накануне.RU директор студенческого городка Владимир Яворский.

По его словам, сейчас служба безопасности и профсоюзный комитет будут заниматься этой ситуацией.

"Завтра с первым курсом будет проводиться работа. А сейчас я выйду и попрошу ребят растянуться на 1,5 метра. Но через 10 минут, как я уйду, они поулыбаются, снова соединятся и будут друг с другом разговаривать. В здании же все как положено, за это я могу ручаться на 100%. Здесь соблюдаются все нормы и правила", - заверил Яворский.

Напомним, ранее вице-губернатор Павел Креков заявил, что иностранные студенты, обучающиеся в Свердловской области, могут оставаться на дистанционном режиме до января следующего года.