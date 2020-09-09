Два человека погибли в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

В Сосновском районе на трассе М-5 в результате ДТП погибли два человека.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Челябинской области, авария произошла вечером 8 сентября на 1862 км трассы М-5.

19-летняя девушка, управляя автомобилем Субару Легаси, не справилась с управлением и совершила столкновение с попутно движущимся автомобилем Форд Фокус. После столкновения Субару врезался в металлическое дорожное ограждение и опрокинулся. После этого на машину наехал ВАЗ-21112.

В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир Субару скончались на месте происшествия. Пассажир автомобиля Форд Фокус госпитализирован.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии. Известно, что стаж водителя Субару составлял менее одного месяца.