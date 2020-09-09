Более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией

43% россиян считают, что объединение России и Белоруссии не нужно, а надо просто поддерживать добрососедские отношения между государствами, показали результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 43% услышали о создании Союзного государства России и Белоруссии впервые.

57% россиян знают о нем, 16% из них хорошо осведомлены. 41% что-то слышал, но не знает подробностей.

22% хотят видеть Союзное государство как объединение двух стран в одно на равноправной основе, 17% - как вхождение Белоруссии в состав России, 1% - как вхождение России в состав Белоруссии, передает РИА Новости.

Отметим, в прошлом году ВЦИОМ сообщил, что о создании Союзного государства знают лишь 49% сограждан, а 48% респондентов высказались за добрососедство, но не поддержали идею объединения двух государств.

Доля считающих, что страны должны объединяться на равноправной основе, составила 18%. А идею присоединения Белоруссии на правах субъекта РФ поддерживали всего 17% россиян.