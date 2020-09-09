Текслер и Лихачев проверили ход рекультивации челябинской городской свалки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев проверили ход рекультивации городской свалки.

Подрядчиком рекультивации выступает предприятия Росатома – ФГУП "РосРАО".

Как сообщили в пресс-службе компании, на объекте завершен третий этап рекультивации. На 95% выполнены работы по переформированию свалочного тела и по устройству подпорной армогрунтовой стены, на 50% выполнены работы по устройству рекультивационного защитного экрана тела свалки, на 70% выполнены работы по устройству системы сбора и отведения фильтрата, на 30% выполнена система по сбору и утилизации биогаза.

До конца текущего года будут завершены работы по переформированию свалочного тела, произведено укрытие геокомпозитными материалами свалочного тела, осуществлено устройство систем по сбору и очистке фильтрата и ливневого стока, выполнены на 60 % основные работы по устройству системы сбора биогаза. В 2021 году будут завершены пусконаладочные работы оборудования по сбору и обезвреживанию фильтрата и биогаза. Будет проведено устройство почвенно-плодородного слоя защитного экрана тела свалки и благоустройство территории.

Напомним, челябинская городская свалка была открыта в 1949 г. За годы ее работы там накопилось почти 20 млн кубометров отходов. Она занимает площадь около 55 гектаров и в некоторых местах достигала 40 метров высотой. 11 сентября 2018 года челябинскую свалку закрыли. Был разработан проект рекультивации объекта, который в ноябре прошлого года получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, также состоялась рабочая встреча Алексея Текслера и Алексея Лихачева, где обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе рекультивацию Магнитогорской городской свалки.