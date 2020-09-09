09 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
спортзал (2020) | Фото: Накануне.RU

Следователи проверят обстоятельства смерти тюменского школьника на уроке физкультуры

Следственные органы СКР проводят доследственную проверку по факту смерти 17-летнего ученика гимназии №12 в Тюмени. По предварительным данным, юноше стало плохо на уроке физкультуры во время кросса, после чего он потерял сознание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения региона, по данным ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи", звонок на станцию поступил 8 сентября в 14.11 и уже спустя 6 минут на место прибыла первая бригада и начала проводить расширенную сердечно-легочную реанимацию. Чуть позже к ним присоединилась еще одна бригада, которая прибыла дополнительно по решению старшего врача смены. Медики час боролись за жизнь ученика, но спасти его не удалось.

В пресс-службе регионального СКР также добавили, что в рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи осмотрели место происшествия, опрошены очевидцы. Проводятся другие мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.

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Следователи проверят обстоятельства смерти тюменского школьника на уроке физкультуры

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Теги: смерть, школьник, физкультуры, СКР, проверка



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