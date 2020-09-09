Отец Сергий попросил церковный суд вызвать и заслушать свидетелей его обвинений

Отец Сергий (Романов), которого сегодня ждет очередной церковный суд Екатеринбургской епархии, направил обращение митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.

Как сообщил Накануне.RU представитель Сергия Всеволод Могучев, в обращении тот просит церковный суд вызвать и заслушать свидетелей его обвинений: Валерия Сутормина, Вячеслава Балакина, Светлану Шахову, Валерию Балакиреву, Николая Егорцева и Павла Тимченко.

"Прошу исправить канонические ошибки в церковном судопроизводстве для верного окончания моего дела и рассмотрения моих канонических обвинений", - также говорится в обращении бывшего схиигумена.

Напомним, в понедельник схимонах Сергий вновь не явился на суд, как проигнорировал и все предыдущие разбирательства мирских и церковных судов по своей персоне. Заседание было отложено на сегодня, 9 сентября, и будет вновь перенесено, если опальный монах не явится. Далее церковный суд будет принимать решение уже без него.