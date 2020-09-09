Прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится

Прямая линия Владимиром Путиным в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что из-за сложившихся условий Путин "проводит прямую линию уже последние несколько месяцев". Проводить мероприятие в его традиционном формате "было бы излишним", считают в Кремле.

При этом элементы прямой линии планируется добавить в ежегодную пресс-конференцию главы государства, которая пройдет в декабре, передает ТАСС.

В июне Песков заявлял, что Путин в этом году не будет отказываться от проведения традиционной "прямой линии", но сроки ее будут скорректированы с учетом ситуации с эпидемией.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" в последние годы проходила в июне. В прошлом году количество зрителей, посмотревших ее в прямом эфире, составило всего 5,33 млн человек. Это самый низкий показатель с 2011 года (тогда было 4 млн).