Общественная палата озаботилась провокациями в Единый день голосования

Общественная палата России намерена сохранить за собой роль координатора наблюдателей, которую она играла на летнем плебисците по поправкам в Конституцию: за неделю до единого дня голосования она провела семинар по обучению наблюдателей от политических партий и общественных организаций.

ОП беспокоят не столько возможные фальсификации, сколько провокации и фейки с целью скомпрометировать избирательную систему страны. Об ответственности за попытки ее "тестировать" "провокаторов" строго предупредил представитель ЦИК России.

Проблема с провокациями надуманна и искусственно создана теми, кто пытается скрыть факты реальных нарушений, считает сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук. "А вот проблема фальсификаций в нашей стране стоит остро", - отметил он, пишет "Коммерсант".

Тем временем, злоумышленники нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.

База с персональными данными россиян на 1,1 млн строк продается по $1,5 за каждую и пользуется спросом, так как позволяет обогатить уже существующие подборки персональных данных.

Как сообщают эксперты, "урезанные" базы данных плохо защищаются и часто попадают к хакерам.