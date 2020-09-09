Общественная палата озаботилась провокациями в Единый день голосования

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Дистанционное электронное голосование. (2020) | Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

Общественная палата озаботилась провокациями в Единый день голосования

Общественная палата России намерена сохранить за собой роль координатора наблюдателей, которую она играла на летнем плебисците по поправкам в Конституцию: за неделю до единого дня голосования она провела семинар по обучению наблюдателей от политических партий и общественных организаций.

ОП беспокоят не столько возможные фальсификации, сколько провокации и фейки с целью скомпрометировать избирательную систему страны. Об ответственности за попытки ее "тестировать" "провокаторов" строго предупредил представитель ЦИК России.

Проблема с провокациями надуманна и искусственно создана теми, кто пытается скрыть факты реальных нарушений, считает сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук. "А вот проблема фальсификаций в нашей стране стоит остро", - отметил он, пишет "Коммерсант".

Тем временем, злоумышленники нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.

База с персональными данными россиян на 1,1 млн строк продается по $1,5 за каждую и пользуется спросом, так как позволяет обогатить уже существующие подборки персональных данных.

Как сообщают эксперты, "урезанные" базы данных плохо защищаются и часто попадают к хакерам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Общественная палата озаботилась провокациями в Единый день голосования

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: голосование, выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.08.2020 05:07 Мск СМИ: хакеры завладели личной информацией избирателей
Ранее 04.08.2020 02:06 Мск Московская прокуратура проверит сообщения о продаже водительской базы данных
Ранее 03.08.2020 05:13 Мск СМИ: хакеры получили информацию об 1 млн автомобилистов Москвы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети