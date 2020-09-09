09 Сентября 2020
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Жители Приволжского ФО получили более 30 тысяч льготных ипотечных кредитов

За время действия программы льготной ипотеки под 6,5% жителями Приволжского Федерального округа было заключено жилищных кредитов более чем на 61,5 млрд руб.

Как сообщили Накануне.RU в ДОМ.РФ, Пермский край оказался на третьем месте по этому показателю в России (3 тыс. кредитов), уступив лишь Татарстану и Башкортостану.

Программа льготной ипотеки заработала в апреле текущего года, чтобы поддержать строительную отрасль и граждан. Приобрести жилье по льготной ставке 6,5% могут все  россияне.

Между тем, правительство продолжает работать над снижением ставок по ипотеке. Так, глава ДОМ.РФ Виталий Мутко недавно докладывал Путину: "Сегодня, если взять в целом, мы с Вами ставили задачу в нацпроекте – 8,7 в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка, думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4. Где-то 90% на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает".

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Жители Приволжского ФО получили более 30 тысяч льготных ипотечных кредитов

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Теги: ипотека, кредиты



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