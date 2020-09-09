09 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2020) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Песков прокомментировал триллионы Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "уткой" заявления в книге бывшего адвоката американского лидера Майкла Коэна про "триллионное" состояние президента России Владимира Путина.

В своих мемуарах Коэн написал, что глава Белого дома Дональд Трамп восхищается стилем управления лидера России и считает его "богатейшим человеком мира".

"Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге",— ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос о том, верит ли он, что президент США мог так отзываться о Путине, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о том, что Майкл Коэн в январе 2016 года предположительно обращался к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с просьбой оказать помощь с проектом строительства башни Trump Tower в Москве. Коэн отметил, что предложение о строительстве Trump Tower Moscow не было никоим образом связано с президентской кампанией Трампа.

Как добавил Коэн, он не помнит, чтобы получал ответ от Пескова, отметив, что спустя две недели после отправки этого письма проект строительства Trump Tower Moscow был свернут.

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Песков прокомментировал триллионы Путина

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Теги: Путин, богатство



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