Отравление навального подтвердили МИДы стран G7

Министры иностранных дел США, Великобритании, Франции и прочих стран, входящих в G7, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, призвали Москву найти виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Как отметили руководители внешнеполитических ведомств, отправление политика подтверждено.

Как отмечается, страны по G7 с результатами исследования Навального ознакомила Германия. Из него следует, что оппозиционер был отравлен веществом из группы "Новичок", говорится в совместном заявлении, пишет "Коммерсант".

Тем временем, МИД РФ вызвал посла Германии для обсуждения ситуации с Алексеем Навальным и заявлений властей ФРГ о его отравлении.

Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, от дипломата ожидают как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и "неких" свидетельств.