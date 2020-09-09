09 Сентября 2020
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путин самолет трап ту-214 (2012) | Фото: пресс-служба губернатора челябинской области

Путин не поедет на Генассамблею ООН

Российский президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН, однако выступать он будет по видеосвязи.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства не полетит в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации. "Поэтому, конечно, туда поездка сейчас нежелательна", - отметил пресс-секретарь Путина. По его словам, основной акцент в выступлении российского лидера будет на эпидемии COVID-19 и ее последствиях, сообщает ТАСС.

Выступление состоится 22 сентября. В этом году дебаты планируется провести в формате записанных видеовыступлений из-за карантина по коронавирусу. При этом лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру организации.

Путин четыре раза выступал с трибуны ООН - в 2000, 2003, 2005 и 2015 годах.

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Путин не поедет на Генассамблею ООН

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Теги: Путин, ООН



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Ранее 02.09.2020 07:50 Мск Стало известно, когда Путин выступит на ГА ООН

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