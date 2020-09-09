Группа ученых усомнилась в достоверности данных о российской вакцине от коронавируса

Группа из 19 ученых в открытом письме обратилась к редактору медицинского журнала The Lancet насчет публикации о российской вакцине от COVID-19.

Причиной недоверия экспертов стали повторяющиеся паттерны данных. Речь идет об описанных в публикации экспериментах - в некоторых случаях данные полностью совпадают для совершенно не связанных групп добровольцев. В некоторых случаях указано недостаточно характеристик для оценки гуморального ответа пациентов.

Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины, отмечая, что в двух этапах исследований приняли участие 76 человек. У всех из них препарат сформировал "устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ", пишет "Коммерсант".

Напомним, первые поставки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник V" в России большими партиями начнутся в сентябре. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, на максимальные объемы планируется выйти в ноябре-декабре.