09 Сентября 2020
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самолет EgyptAir лайнер (2016) | Фото: ЕРА

EgyptAir возобновляет рейсы Каир - Москва

Авиакомпания EgyptAir с 17 сентября возобновляет рейсы по маршруту Каир - Москва.

Полеты будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

Тем временем, "Аэрофлот" начинает летать в Каир с 9 сентября, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее правительство России открыло авиасообщение с ОАЭ, Мальдивами. Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.

Между тем, после многочисленных обращений граждан правительство отменило и еще одно ограничение: россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. В июне этой категории граждан разрешили однократный выезд.

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EgyptAir возобновляет рейсы Каир - Москва

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Теги: EgyptAir, Египет, Москва, рейсы



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