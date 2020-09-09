Стало известно о предложении силовиков вывезти Колесникову из Белоруссии

Члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков заявили, что до задержания члена совета Марии Колесниковой сотрудники белорусских правоохранительных органов предлагали им самим вывезти ее из страны.

Они объяснили это необходимостью деэскалации обстановки в стране. Люди в штатском угрожали завести уголовное дело против Кравцова. Сама Колесникова была против выезда из страны еще до задержания, пишет "Коммерсант".

Ранее белорусский лидер прокомментировал задержание Марии Колесниковой.

По словам Лукашенко, она хотела бежать к сестре на Украину, "ее задержали правильно".

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Колесникова была задержана.