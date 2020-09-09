Суд не стал рассматривать иск об отмене результатов голосования по Конституции

Верховный суд России отказался рассматривать коллективный иск оппозиционных политиков, участвующих в кампании "Нет!", с требованием отменить результаты общероссийского голосования по поправкам к Конституции, сообщает "Коммерсант".

Компанию инициировала "Открытая Россия", а также муниципальные депутаты Москвы. Они считают, что порядок проведения плебисцита был принят ЦИК с нарушениями.

Так, с учетом досрочного голосования не был соблюден 30-дневный перерыв между указом о назначении голосования и самим плебисцитом, а Центризбирком превысил полномочия, утвердив новые сроки и формы голосования.