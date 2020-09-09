Ремонт дорог и бесплатные парковки Воронежа под депутатским контролем

Как приводят в порядок дорогу и ситуация с организацией бесплатной парковки. Это лишь часть вопросов, которые обсуждались в ходе выездного совещания постоянной комиссии Воронежской городской Думы по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса, передает корреспондент Накануне.RU.

В рабочем диалоге по теме состояния улично – дорожной сети части Железнодорожного района города Воронежа приняли участие депутат городской думы Воронежа Олег Черкасов, председатель комитета Воронежской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, глава управы Леонид Беляев, главный госавтоинспектор города Андрей Астанин представители профильных управлений мэрии.

Обсуждение началось с проблемы состояния дороги от дома по улице Димитрова, 27 до Водолазной школы им. Авраменко на улице Набережная, 15. На этой территории в ходе работ по присоединению инженерных сетей при строительстве домов по улице Димитрова,27 и улице Набережная, 1А подрядчики некачественно восстановили дорожное покрытие. В результате дорожное полотно превратилось в продавленный асфальт.

Как отметил председатель комиссии городской думы по транспорту, депутат Олег Черкасов, аналогичная проблема выявлена сразу на трёх участках одной улицы. Асфальтовые провалы пока еще не превратились в полноценные ямы и колдобины, но уже создают угрозу безопасности как для автомобилистов, так и для пешеходов.

В результате совещания было решено уже в ближайшее время ситуацию исправить. Для этого часть улицы перекроют, проблемные участки приведут в порядок.

"Подобные провалы представляют собой проблему для автомобилистов, - отметил депутат Воронежской городской Думы Олег Черкасов. - На этих участках дороги по улице Димитрова уже бывали небольшие ДТП и местные жители неоднократно просили привести дорогу в порядок. Мы обратились к соответствующим службам, и они обещали исправить всё быстро, а главное, качественно".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, также на выездном совещании обсуждался важный вопрос - нехватка парковочных мест вдоль набережной, рядом с выходом к новому спортивному кластеру. Жители прилегающих к дамбе Чернавского моста улиц обращались к депутату с просьбой помочь решить и эту проблему. Участники выездного заседания осмотрели прилегающую территорию , в результате обсуждения было выяснено, что на этой территории хватит места для организации стоянки, причем, на полсотни машин. Причём, стоянки бесплатной - было отмечено на совещании.