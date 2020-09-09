Учиться безопасно и качественно. Как в Нижневартовске стартовал учебный год.

Учебный год 2020-2021 с самого начала стал испытанием не только для образовательной системы, но и для родителей, самих школьников и, конечно, местных властей. К обычным вопросам, которые всегда 1 сентября стояли перед муниципальными властями - закончить вовремя и качественно ремонт школ, подготовить учителей, провести диалог с родителями, в этом учебном году добавилось море организационных проблем: как организовать социальную дистанцию, что делать с общешкольными мероприятиями, как выстроить сам учебный процесс, как переформатировать работу по дополнительному образованию, плюс обязательное питание младшеклассников и много-много чего еще. Одним словом, начало учебного года стало реальным испытанием на прочность и эффективность для всей управленческой системы городов и сел страны.

В Нижневартовске к началу учебного года готовились заранее. Пристально следили за развитием ситуации с распространением коронавирусной инфекции, но при этом организацией очного учебного года занимались активно. Доказывать, что учителя ученику заменить крайне сложно каким бы то ни было даже самым совершенным компьютером, после карантинных опытов недавнего времени - уже, кажется, никому не надо.

Учиться безопасно

Система образования столицы Самотлора - это большой и сложный организм: 74 образовательных организации, более 50 тысяч обучающихся, более 8 тысяч работников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города Нижневартовска, общий объем средств на подготовку объектов образования к новому учебному году составил в 2020 году более 393 млн рублей. На выполнение ремонтных работ 76 млн рублей. На проведение противопожарных мероприятий - 4,7 млн рублей. Еще около 312 тысяч рублей пошло на приобретение учебников, компьютерного и технологического оборудования.

Но ко всем обычным хлопотам, которые всегда в изобилии решаются перед началом учебного года, в 2020-м добавился целый ворох проблем по обеспечению безопасности образовательного процесса. В Нижневартовске разработали целый алгоритм допуска несовершеннолетних горожан к образовательному процессу. Теперь допуск школьников к занятиям в школе проводится на основании списков, сформированных медицинскими организациями. Школа самостоятельно направляет списки обучающихся в медицинские организации. Получение медицинского заключения (справки) потребуется только тем, кто находится в списке контактных лиц и/или имеет признаки заболевания. Об этом сразу уведомляются родители классными руководителями учеников.

Расписание уроков и перемен в каждой школе Нижневартовска определяли, исходя из проектной мощности здания, чтобы обеспечить разведение потоков школьников. Каждое утро - обязательная термометрия. При этом, ученики не обязаны носить маски. А вот педагогам придется соблюдать масочный режим в местах общей доступности. На уроках педагоги могут работать без маски, но с соблюдением социальной дистанции. Во всех образовательных учреждениях столицы Самотлора за каждым классом закреплен отдельный кабинет за исключением предметов, требующих разделения на группы или специального оборудования. Секции и кружки в школах уже работают с учетом соблюдения действующих правил безопасности.

Еще один важный момент - дезинфекция и проветривание помещений. Вообще, нагрузка на те службы, что обеспечивают чистоту школ, в этом учебном году возрастает многократно. Надо обеспечивать не только соблюдение чистоты, но и противоэпидемических правил.

Это же касается организации питания юных жителей столицы Самотлора. Расписание питания обучающихся было сформировано с учетом наполняемости классов и их безопасной рассадки в столовой. При этом, в городе выполнено поручение президента по обеспечению питания начальной школы на 100 процентов. В новом учебном году школьники 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием, сумма на одного ученика в день составит 102,6 рублей.

В организации учебного процесса нового учебного года пришлось перейти на 2 смены, чтобы максимально эффективно обеспечить разделение потоков детей в школе. Но педагогический состав школ Нижневартовска попытался сделать все для сохранения привычного графика каждого ребенка.

Понятно, что информацию о новшествах организации учебного процесса необходимо было максимально широко донести до школьников, педагогов, родителей. Местным властям перед началом учебного года пришлось много и подробно рассказывать обо всех нюансах.

Заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская встречалась в он-лайн формате с педагогическим сообществом города, подробно поясняла информацию обо всех нюансах организации учебного процесса. При этом во время общения она поблагодарила педагогов за их труд: "Благодарю вас за работу, за готовность меняться и развиваться. Нам есть чем гордиться. В этом году проекты трех детских садов (д/с №41 «Росинка», д/с №86 «Былинушка», д/с №38 «Домовенок») удостоились федеральных грантов. Наш опыт транслируют в других регионах страны. В этом году по результатам ЕГЭ 16 выпускников получили 100 баллов. Такой же показатель был в 2019, но расширился перечень предметов, по которым выпускники набравших 100 баллов – 16 человек по 8 учебным предметам. Единственные в округе 100-балльные результаты по обществознанию и географии у вартовчан", - сказала Ирина Воликовская во время онлайн-встречи с педагогическим сообществом.

Гордиться образовательной системе Нижневартовска действительно есть чем. И, как сказал и.о. директора департамента образования администрации города Нижневартовска Дмитрий Котов, в наступающем учебном году коллектив педагогов продолжит реализовывать нацпроект «Образование». При этом, основная задача педагогов города на 2020-2021 учебный год – реализовать образовательные программы с соблюдением всех мер безопасности в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. В этом году в системе образования города начали работу 54 молодых специалиста. Правда, в городе пока еще сохраняется дефицит учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики, физики, английского языка. Но уже в этом году городские власти Нижневартовска, совместно с представителями вузов в нынешнюю приёмную кампанию в нижневартовском университете перераспределили количество мест в пользу востребованных направлений подготовки будущих педагогов. А в школах для старшеклассников открыты классы педагогического и инженерно-технического профилей.

Рассказ о начале учебного года в Нижневартовске будет не полным, если не коснуться дошкольного образования. Сегодня услуги по предоставлению дошкольного образования оказывают 39 дошкольных образовательных организации (66 объектов) и два дошкольных отделения при СШ №1 и 40. 19 311 детей, или 67% от общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет посещают городские детские сады. На 1 августа, количество заявленных детей на устройство в детский сад, дошкольные группы, филиалы от 0 до 3 лет составило 4902 ребенка. Крайне важно отметить, что в 2019-2020 учебном году спрос на места в детских садах для детей в возрасте от 3 до 7 лет удовлетворен в городе полностью. Это очень хороший показатель не только для города и Югры, но и страны. В Нижневартовске, кстати, реализуется уникальный проект - внедрение программы "Профессиональные няни – детям!" Этот социально значимый проект действует только в двух субъектах России – Нижневартовске и Московской области.

В Нижневартовске только за 2019 год без дополнительного финансирования создано 382 места в дошкольных учреждениях. В столице Самотлора функционируют 5 частных детских садов. Реализуется совместная программа с индивидуальным предпринимателем Натальей Куприенко «Забота» по предоставлению мест на льготной основе малоимущим семьям. В статусе региональных инновационных площадок продолжают работать 8 дошкольных учреждений. Система дошкольного образования Нижневартовска активно реализует региональные проекты «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и «Поддержка семей имеющих детей», входящие в состав национального проекта «Демография». 3 дошкольные организации по результатам участия в открытом конкурсе, проводимом Министерством просвещения РФ, получили грант в размере 6,5 млн. рублей (ДС №41 «Росинка» и ДС №86 «Былинушка», ДС №38 «Домовенок»).

Будущее образования столицы Самотлора

Нынешний учебный год, как уже понятно, уникальный, но в Нижневартовске понимают - важно все-таки уже сегодня заботиться о будущих образовательных возможностям. Тем более, что город молодой и дети тут одни из главных горожан.

И городские власти ведут серьезное строительство школ. Одним из таких проектов является возведение образовательной организации в 18 микрорайоне, которое началось в 2016 году. Учреждение, рассчитанное на 1725 мест, станет не только самым большим в Югре, но и будет оснащено новейшим оборудованием.

При возведении лицея применены современные технологии, изделия, конструкции, инновационные материалы с целью снижения эксплуатационных расходов в процессе всего жизненного цикла объекта. Особое внимание при проектировании учреждения уделено созданию универсальной безбарьерной среды: будут установлены пандусы, лифты, подъемные платформы.

Накануне начала учебного года строительство этого социально значимого объекта, в котором принимают участие нефтяники, осмотрели глава города Василий Тихонов и генеральный директор АО «Самотлорнефтегаз» Валентин Мамаев. Лицей возводится в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». Общая стоимость объекта составляет более 1,5 млрд рублей. Средства были выделены из регионального бюджета, а также в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством ХМАО - Югры и ПАО «НК «Роснефть».

«В сентябре будем заканчивать работы и вводить здание в эксплуатацию. На данный момент нерешенных вопросов у нас нет. Два из трех блоков уже практически готовы», - сообщил генеральный директор ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Роман Одокиенко.

Как рассказал директор лицея №1 им. А. С. Пушкина Эдмонд Игошин, планируется, что общеобразовательное учреждение станет центром занятий творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. Для этого будет оборудован комплекс лабораторий и студий: студия дизайна, издательский центр, школьная телестудия, многофункциональный актовый зал. Для организации научно-исследовательской деятельности обучающихся в школе будут созданы: проектная лаборатория начальной школы, профильный инженерно-технологический класс, профильный медико-биологический класс. Не исключено, что в данном образовательном учреждении также появится и «Роснефть-класс», который нацелен на получение школьниками качественного общего среднего образования, ориентирование выпускников на поступление в вузы на инженерные направления подготовки и трудоустройство в нефтяную компанию после получения профильного образования.

Как сообщил глава города Нижневартовска Василий Тихонов, сейчас в 25 микрорайоне началось строительство ещё одной школы. Уже подготовлено свайное поле. Предполагается, что через полтора года объект завершат. Что касается школы в 18 микрорайоне, то планируется, что она примет своих учеников в январе 2021 года. Это весьма долгожданный для горожан проект. Как и запланированное строительство школы в 9 микрорайоне, в историческом центре города, где также имеется острая нужда в новых школах.

Учиться с интересом

Несмотря на все сложности организации образовательного процесса, с которым столкнулась образовательная система города, педагогический корпус Нижневартовска ставит перед собой амбициозные цели и в начавшемся учебном году.

В соответствии с приказом Рособрнадзора уже в сентябре в школах города пройдет мониторинг качества подготовки обучающихся в форме всероссийских проверочных работ (ВПР). Мониторинг пройдет с 14 сентября по 12 октября. Как сказал ИО директора департамента образования администрации Нижневартовска Дмитрий Котов, по результатам анализа выполненных работ будут внесены коррективы в образовательные программы.

Также в сентябре будут проводиться региональные диагностические работы (РДР) по программе основного общего образования для учеников 10 классов. В образовательных организациях города продолжится внедрение эффективных механизмов ранней профориентации. В минувшем учебном году 97% школьников 8-11 классов города участвовали в цикле Всероссийских открытых уроков на портале "ПроеКТОриЯ". На платформе проекта "Билет в будущее" зарегистрировались 3659 обучающихся 6-11 классов. Прошли все этапы тестирования - 1500 человек. Новый виток проекта "Билет в будущее" стартовал в июле 2020 года.

По словам Дмитрия Котова, одним из приоритетных и значимых направлений образовательной политики города будет реализация эффективных механизмов сопровождения одаренных, способных, высокомотивированных детей. Мероприятия будут осуществляется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». В 2019-2020 учебном году реализован муниципальный проект «Школа одаренных детей».

Продолжат одаренные юные "умники и умницы" из Нижневартовска участвовать в различных олимпиадах. В прошедшем учебном году более 6000 участников стали победителями и призерами школьного этапа всероссийской олимпиады. Результат: 28 призовых мест, из них – 8 первых и 12 вторых и 8 третьих мест. Призерами заключительного этапа олимпиады по физической культуре в 2020 году стали два выпускника 11 класса СШ 18 и СШ 14.

Одним из ключевых приоритетов регионального проекта «Успех каждого ребенка»является повышение доступности услуг в сфере дополнительного образования детей. В 2019-2020 учебном году организации и объединения дополнительного образования города Нижневартовска посещали 37 257 детей, что составляет 94,3% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (в 2019 – 75%, 2018 году – 71%), из них около 42% посещали свыше 2 объединений.

С сентября 2020 года организации дополнительного образования приступают к реализации краткосрочных программ, что позволит обучающимся получать различные компетенции и определиться с выбором.

Еще одно направление развития дополнительного образования - отряды движения "ЮНАРМИЯ". В образовательных организациях города действует 28 отрядов движения «Юнармия» в котором состоят 582 человека. В городе действует 74 детских общественных объединений, из них 47 объединений волонтерской направленности. Более тысячи ребят – активные участники движения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников".

Задачи, которые стоят перед образовательной системой Нижневартовска в новом учебном году - увеличение контингента обучающихся по программам дополнительного образования; обеспечение доступности и расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ; включение в реализацию программ дополнительного образования сетевых и дистанционных форм.

Резюмируя, можно отметить, что, несмотря на все объективные сложности начавшегося нового учебного года, образовательная система города Нижневартовска не собирается снижать требования к качеству процесса образования. Остается пожелать пятерок и нижневартовским школьникам, и учителям в начавшемся учебном году.