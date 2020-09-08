09 Сентября 2020
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Политика
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Моор в ярости: Педагогов, устроивших "захват заложников" в тюменской школе, накажут, "несмотря на звания и заслуги"

Глава Тюменской области Александр Моор возмутился "захватом заложников" в ишимской школе, в результате которого пострадал ребенок.

"Возмущён историей, произошедшей на уроке ОБЖ в ишимской школе! Нарушение всех педагогических принципов! На детях не ставят экспериментов! Дал задание департаменту образования разобраться с этой самодеятельностью, без оглядки на должности, звания и заслуги тех, кто стал автором такой "инициативы", - написал губернатор в Instagram.

Напомним, сегодня стало известно о том, что педагоги средней школы №2 в Ишиме провели для детей "учения по борьбе с терроризмом". Пятиклассников "захватили" в заложники, но о том, что это тренировка, их никто не предупредил. У одного из подростков стало плохо с сердцем.

Мероприятие учителя приурочили к очередной годовщине бесланской трагедии. Во время урока ОБЖ в 5А в класс ворвались люди в военной форме и разыграли сценку "всем сидеть на местах, это захват заложников".

Жертвами обучающего процесса стали ученики из военно-патриотического класса, местные юнармейцы. Одному их детей, у которого были врождённые проблемы с сердцем, стало плохо, его пришлось забрать домой.

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Моор в ярости: Педагогов, устроивших "захват заложников" в тюменской школе, накажут, "несмотря на звания и заслуги"

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Теги: захват заложников, обж, александр моор



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