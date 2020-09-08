Аттракцион неслыханной щедрости: Медведев предложил платить деньги всем россиянам

Бывший глава Правительства, возглавляющий партию "Единая Россия", Дмитрий Медведев предложил ввести в стране гарантированный доход граждан. Такую идею он предложил своим однопартийцам обсудить с членами правительства и профсоюзами.

По словам Медведева, суть его идеи в том, чтобы государство выплачивало гражданину, независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения, некую гарантированную сумму денег, сообщает РИА Новости.

Медведев отметил, что такие модели уже существуют в некоторых странах.

Накануне установить базовый доход для безработных предложил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он пояснил, что речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы. Предполагается, что это обеспечит человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения. Кутепов заметил, что во время пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной.