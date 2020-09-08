Экс-следователь тюменского СК, уволенный после вечеринки с воровскими лозунгами, не смог оспорить свое увольнение

Бывший следователь тюменского СК Рафик Аглиуллин, уволенный после вечеринки с воровскими лозунгами, не смог оспорить свое увольнение - суд отказал в удовлетворении его иска. Такая информация содержится в картотеке Центрального райсуда Тюмени.

Напомним, в феврале сеть взорвал видеоролик празднования в одном из заведений в Тюмени. По предварительным данным, на кадрах присутствовал следователь областного управления СК Рафик Аглиуллин, который, по некоторым данным, отмечал в кафе получение звания "майор". Один из героев видеозаписи произнес в кадре воровские лозунги "Жизнь ворам, АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в России)" и перечислил собравшихся – "судья, прокурор, Следственный комитет". Позднее автор скандального видеоролика объяснил свои действия шуткой. Сообщалось, что видеоролик снял тюменец Денис Девкин. Он заявил, что в грузинское кафе зашел с другом, чтобы купить чачи, и увидел знакомых.

Аглиуллин подал иск к областному управлению СК. Бывший следователь оспаривает увольнение. Дело отнесено в категорию "об обязании изменить дату и формулировку причин увольнения, об обязании перевести на другую работу в связи с признанием приказа в отношении государственного (муниципального) служащего об увольнении недействительным".