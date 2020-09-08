08 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Антон Силуанов (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Ставки по кредитам могут еще снизиться, - Минфин

Ставки по кредитам российских банков могут еще снизиться. Глава Минфина Антон Силуанов видит такую возможность.

По словам министра, это увеличит динамику развития экономики. Кроме того, банки выйдут из кризиса в плюсе, в отличие от других секторов экономики, считает Силуанов.

"Что касается стимулирования экономики, какие меры стимулирования экономики? Мне кажется, со стороны банковского сектора нужно идти к снижению ставки, в первую очередь для экономики, и снижению маржи… Есть возможность для снижения стоимости кредита, что даст, соответственно, вклад в увеличение динамики развития экономики", - сказал господин Силуанов в ходе Московского финансового форума.

Ранее Силуанов сообщил, что снижение ВВП России по итогам 2020 года составит менее 4%. Министр также ожидает дефицит бюджета около 4% ВВП, изначально планировался профицит на уровне 1%, передает Коммерсант.

Напомним, в июле Банк России снизил ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов — с 4,50% до 4,25%. Это новый исторический минимум показателя. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки.

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Ставки по кредитам могут еще снизиться, - Минфин

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Теги: минфин, ставки по кредитам, снижение



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