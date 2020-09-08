Глава ВТБ предложил давать налоговый вычет малоимущим, но работающим россиянам

Глава банка ВТБ Андрей Костин предложил стимулировать россиян к выходу из безработицы с помощью денег. На Московском финансовом форуме он озвучил предложение делать вычет по налогу на доходы физических лиц для малоимущих.

Ранее банкир уже предлагал освободить малоимущих от НДФЛ, но эта тема не нашла поддержки. "Мы трансформировали эту идею, наш банк. Мы видим, что в ряде западных стран, в том числе в США, используется система стимулирования занятости, то есть когда мы пытаемся из безработных сделать людей работающих, простимулировать их интерес к работе, и одним из них (стимулов - ИФ) может являться вычет платежей НДФЛ вплоть до отрицательного, для, например, семей малоимущих с большим количеством детей (. . .), но именно людей работающих и с низкими заработными платами, чтобы простимулировать их выход из безработного в стадию работающего", - цитирует Костина Интерфакс.

"На Западе это используется в виде даже отрицательного НДФЛ, либо каких-то вычетов, то есть какое-то стимулирование этих процессов не на разовой основе, вот кризис пришел - по 5 тыс. и 10 тыс. рублей, а на более регулярной основе", - добавил он.

В начале сентября 2019 года также на Московском финансовом форуме Костин предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц и тем самым поддержать людей с низкими доходами. Тогда банкир отмечал, что такая мера позволит малоимущим гражданам получить дополнительные деньги, а также будет способствовать росту внутреннего спроса.