Apple покажет двенадцатый iPhone через неделю

iPhone двенадцатой серии покажут через неделю, во вторник, 15 сентября. На этот день Apple запланировала свою традиционную большую осеннюю презентацию.

Как ожидается, на ней будут показаны четыре новые модели двенадцатой серии смартфона.

Кроме смартфонов на осенней презентации могут выпустить новые умные часы Apple Watch Series 6, обновленные планшеты iPad и другие продукты. Помимо этого, должен состояться окончательный релиз iOS 14, после чего смартфоны начнут получать обновления операционной системы, передает РИА Новости.