Заместитель министра энергетики России задержан после допроса

Замминистра энергетики Анатолий Тихонов задержан по делу о крупном мошенничестве, передает Интерфакс. Ранее сегодня чиновника доставили на допрос в Следственный комитет.

"Тихонов допрошен в качестве подозреваемого, он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ до предъявления обвинения", - сказал собеседник агентства.

В биографической справке на сайте министерства сообщается, что 51-летний чиновник назначен на должность 25 июля 2019 года. До назначения он успел поработать и.о. генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики Российской Федерации; членом правления - первым заместителем председателя государственной корпорации Внешэкономбанка; заместителем губернатора Красноярского края. Политическую карьеру Тихонов начал в Петербурге в 1999 году с поста заместителя председателя комитета финансов городской администрации.