Сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" отмечены наградами по случаю профессионального праздника

В аппарате управления АО "Транснефть – Сибирь" состоялось вручение наград, приуроченное к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

В торжественной обстановке генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников объявил благодарности и вручил почетные грамоты 13 сотрудникам предприятия. При проведении мероприятия были соблюдены все меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Приказами Министерства энергетики Российской Федерации отмечены наградами 109 работников АО "Транснефть – Сибирь". В том числе 20 человек награждены медалью "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на объектах топливно-энергетического комплекса" - за участие в работах по устранению последствий аварии в г.Норильске в июне этого года. Еще 32 человека награждены Почетными грамотами и Благодарностью Минэнерго РФ за большой личный вклад в обеспечение устойчивости и непрерывности производственных процессов в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Наградами ПАО "Транснефть" и акционерного общества "Транснефть – Сибирь" отмечены 224 сотрудника. Почетную грамоту и Благодарственное письмо Тюменской областной думы получили 2 человека, еще 25 работников предприятия отмечены аналогичными наградами Тюменской городской думы.

Фотопортрет одного работника размещен на Доске Почета ПАО "Транснефть", 110 фотографий сотрудников размещены на Доске почета АО "Транснефть – Сибирь" и в 10 филиалах предприятия.

Всего в 2020 году ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности разными видами наград отмечены 533 работников общества за личный вклад в реализацию производственных задач по обеспечению надежной транспортировки нефти.

Коллектив АО "Транснефть – Сибирь" реализует масштабные работы по модернизации и техническому перевооружению объектов линейной части магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций. До конца текущего года будет введено в эксплуатацию 8 участков магистральных трубопроводов общей протяженностью 200 км. Уже проведена внутритрубная диагностика магистральных трубопроводов протяженностью 6,8 тысяч км, всего на текущий год запланировано обследование 10,1 тысяч км. Продолжается плановая реконструкция резервуарного парка, в 2020 году ведутся работы на 23 резервуарах вертикальных стальных, из них введены в эксплуатацию две емкости. Еще 13 резервуаров будут сданы в работу до конца текущего года.