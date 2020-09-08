В соцсетях запустили фэйк о сбитом в Ливии русском летчике

Телеграм-канал Fighterbomber опубликовал видео, на котором неизвестный русскоговорящий человек утверждает, что он летчик, а его самолет сбили. Местом съемки стала пустыня, на кадрах также можно увидеть лежащий на земле парашют и обмундирование пилота.

Герой ролика утверждает, что находится в 45 километрах от некого аэродрома, и опасается, что до появления спасательного борта его настигнет неназванный «враг». Однако по окончанию за ним прилетает вертолет Ми-24 с окрасом, характерным для Ливийской национальной армии.

В социальных сетях и СМИ видео тиражируют как свидетельство присутствия российского военного контингента в Ливии. Русскую речь и вертолет ЛНА посчитали достаточной доказательной базой.

Однако нестыковок в этой версии больше, чем совпадений. Прежде всего, внимание привлекает то, что сбитый летчик не уточняет, где именно и когда его подбили. Где он находится, установить невозможно. Известно лишь то, что противник неподалеку, так как может перехватить его на земле.

В таком случае крушение произошло на линии соприкосновения, а значит истребитель мог упасть на позиции противника. Но ни официальных заявлений, ни сообщений от источников о сбитом на территории Ливии самолете нет. Фотографий борта также нет. Более того, дыма от упавшего истребителя, о котором рассказывает пилот, на кадрах не видно, как и обломков, которые якобы находятся в 200-300 метрах от места съемки.

Идентифицировать «россиянина» невозможно из-за черного прямоугольника, которым его лицо закрыли при обработке. Под такой «маской» может находиться кто угодно: ливиец, американец или турок. Не видно даже губ, что позволяет наложить при монтаже любую аудиодорожку.

Между тем, телеграм-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL уже сообщил, что по их информации, данное видео было снято на учениях.

«Что произошло? Парень просто заснял очередное упражнение согласно плану УТП по обнаружению и эвакуации сбитого пилота. По программе все просто, молодого либо провинившегося летчика, вывозят на вертолете за пределы аэродрома. Посадочным способом высаживают его на точку, которая известна группе ППС. Далее он расправляет парашют, включает комара, а РП включает секундомер. И все, ждем время обнаружения и считаем оценки. А военлет, чтобы не было скучно на жаре, решил для нас снять фильм. Вот выражение час жду и отсутствие дыма, выдало хорошего актера. Кроме того, когда он показывает себя, он в летном комбинезоне, поэтому вряд ли был за штурвалом. При реальном сбитии он должен был максимально далеко уйти от места сбития, взяв с собой только маяк. А на видео он оставался на месте не смотря на то, что его должен был искать противник», - говорится в посте канала о данном видео.

Напрашивается вывод: либо видео сфабриковано либо это вброс фэйка, снятого во время учений. В любом случае никаким доказательством оно быть не может.

Примечательно, что ролик появился следом за докладом Совбеза ООН, авторы которого попытались доказать вмешательство России в ливийский конфликт. Доказательной базы экспертам организации собрать не удалось. Весьма вероятно, что видео со сбитым летчиком должно было исправить это.