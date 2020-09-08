Креков назвал причину высоких показателей смертности в июле на территории региона

Превышение среднегодовых значений по смертности в июле этого года более чем в 1,5 раза, является результатом также предыдущих месяцев, что сделало июль "накопительным". Такие сведения озвучил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, в этом можно легко убедиться взглянув на показатели смертности в августе, которые пока еще не были опубликованы.

"Показатель июля носит накопительных характер и связан с предшествующими месяцами. - завил Креков. - В ряде случаев исследования, которые связаны с постановкой конечного диагноза, идут 30-40 дней в зависимости от тяжести заболевания. Это, в том числе, приводит к тому, что не всегда человек, который умер в июне, попадает в статистику июня. Помимо этого, есть еще целый ряд причин, по которым в июле мы действительно имеем накопительный результат. Если этот результат распределить по месяцам, то мы увидим, что никакого катастрофического роста смертности не произошло. Более того, хотя эти сведения не опубликованы, но я уже знаю, какая смертность по августу, и она свидетельствует о том, что горб июля носит накопительный характер".

По словам заместителя губернатора, на данном этапе имеются все основания для того, чтобы сказать, что по восьми-девяти месяцам и, в лучшем случае году, регион сможет "выровняться" и вряд ли превысит общероссийские показатели смертности.

Напомним, что за минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировано 123 новых случая коронавируса. По сравнению с общим показателем заболеваемости в 26 тыс. 286 человек, 20 тыс. 424 уже излечились от COVID-19. Количество смертей от инфекции 483 (+4 накануне).

При этом, по оценке оперативного штаба региона, ситуация оценивается как стабильная: зафиксировано снижение первично положительных результатов теста на коронавирус, освобождение коек, уменьшение количества covid-больных, подключенных к аппаратам ИВЛ и находящихся в реанимации.