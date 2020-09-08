В Ишиме пятиклассников "взяли в заложники" - в школе прошли "антитеррористические учения"

Педагоги средней школы №2 в Ишиме провели для детей "учения по борьбе с терроризмом". Пятиклассников "захватили" в заложники, но о том, что это тренировка, их никто не предупредил. У одного из подростков стало плохо с сердцем, сообщает Telegram-канал "Baza".

Мероприятие учителя приурочили к очередной годовщине бесланской трагедии. Во время урока ОБЖ в 5А в класс ворвались люди в военной форме и разыграли сценку "всем сидеть на местах, это захват заложников".

Жертвами обучающего процесса стали ученики из военно-патриотического класса, местные юнармейцы. Одному их детей, у которого были врождённые проблемы с сердцем, стало плохо, его пришлось забрать домой.