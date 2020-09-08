08 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
дольщики ЖК Бриз, пикет, (2020) | Фото: vk.com/real_neighbors_briz

В Челябинске дольщики вышли на одиночные пикеты к зданию областного правительства

В Челябинске дольщики ЖК "Бриз" провели серию одиночных пикетов у здания областного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Дольщики намерена привлечь внимание властей к своей проблеме.

"Можно и нужно завтра, да хоть каждый день приходить к зданию правительства. Нас по-прежнему обманывают! Никакого набсовета в ближайшее время не будет! Поэтому давайте снова бороться за наши квартиры и деньги", - рассказали в комментариях к посту дольщики.

Жилой комплекс "Бриз" возводила группа компаний "Серебряный ключ", аффилированная с бизнесменом Александром Сребрянским. Часть домов компания должна была сдать ещё в 2017 году, остальные – до конца 2018 года, но строительство было остановлено.

Напомним, с Сребрянским аффилировано около десятка компаний-застройщиков, которые привлекали средства дольщиков на строительство домов. В целом компании не достроили 22 дома. Обманутыми остались более 2 тыс. дольщиков.

Достраивать объекты будут с привлечением средств федерального Фонда защиты прав дольщиков на условиях софинансирования из областного бюджета.

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В Челябинске дольщики вышли на одиночные пикеты к зданию областного правительства

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Теги: дольщик, ЖК Бриз, пикет, строительство,



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