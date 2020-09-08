Креков: "Иностранные студенты могут оставаться на дистанте до января"

Иностранные студенты, обучающиеся в Свердловской области, могут оставаться в дистанционном режиме до января следующего года. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Он также отметил, что в единичных случаях приезда студентов в Екатеринбург, область имеет все возможности для их обсервации. Специально для таких случаев на территории региона открыт резервный обсерватор, который на данный момент полностью пустой.

Напомним, что в местах временной изоляции находится всего 44 свердловчанина. Помимо этого, сейчас по области находится три места временной изоляции (одно в Екатеринбурге), которые будут держать в резерве "на всякий случай".