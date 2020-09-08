08 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
(2005) | Фото: www.navy.ru

СМИ сообщили о сбитом в Ливии МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

Истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением русскоговорящего летчика сбили в Ливии. Видео появилось на YouTube-канале Fighterbomber, его снял сам пилот с места происшествия.

Кто сбил самолет, не уточняется. По словам летчика, он катапультировался с высоты 700 метров.

В конце видеозаписи видно, как за военным прилетает вертолет Ми-24. Как отмечает Telegram-канал "Военный обозреватель", страну присутствия выдает характерная окраска вертолета.

Ранее СМИ сообщили, что истребители МиГ-29 были замечены в районе ливийского города Сирт, который контролирует ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.

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СМИ сообщили о сбитом в Ливии МиГ-29 с русскоговорящим летчиком

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Теги: ливия, миг-29



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