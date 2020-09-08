08 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Более 20 классов Свердловской области закрыты на карантин из-за коронавируса

На территории Свердловской области из-за коронавирусной инфекции закрыто более 20 классов. Об этом сообщил замгубернатора региона Павел Креков. Он также отметил, что их основная часть находится за пределами уральской столицы, так, в Краснотурьинске было закрыто три класса.

"Это абсолютно ожидаемая ситуация. В период традиционной эпидемии гриппа у нас закрывалось кратно больше школ и классов. Если мы посмотрим на статистику это можно увидеть. Закрыто три школы: одна из них малокомплектная с численностью учащихся около 40 человек, что приравнивается к практически одному классу", - заявил Креков.

Он также подчеркнул, что причинами карантина являются нарушение санитарных норм, в том числе и педагогами, и занос инфекции, избежать которого практически невозможно. В частности, занос также происходил из-за граждан, приезжающих из-за границы. При этом, после объявления о недопуске в учебные и воспитательные учреждения детей, чьи семьи по приезду из-за рубежа не получили отрицательный тест на коронавирус, количество анализов на COVID-19 среди приезжих значительно возросло. Только сейчас среди более 6 тыс. вернувшихся с отдыха свердловчан, только около 300 человек не предъявили анализы в пройденные сроки. По этому поводу уже принимаются меры административного характера со стороны Роспотребнадзора. Есть несколько обращений в прокуратуру, которые прорабатываются с гражданами.

"Мы прошли почти неделю с того периода, как первые классы и школы были закрыты и сейчас ситуация несколько стабилизировалась. Через какое-то время начнутся открываться закрытые, но увы, мы живем с вирусом вместе и полностью избежать такого рода случаев не удастся. Самое главное вовремя выявлять", -заключил Креков.

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Более 20 классов Свердловской области закрыты на карантин из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, Креков, школы, классы, карантин



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