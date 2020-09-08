08 Сентября 2020
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Царьград, здание в Москве (2018) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор признал бессилие против блокировки российских каналов в YouTube

В настоящее время российским законодательством не предусмотрен механизм защиты пользователей от неправомерного удаления (блокировки) владельцами информационных ресурсов. Об этом говорится в официальном ответе ведомства для "Царьграда", канал которого YouTube удалил 28 июля.
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Ранее "Царьград" направил в Роскомнадзор обращение, касающееся неправомерной блокировки администрацией видеохостинга. Роскомнадзор сообщил, что запросил у корпорации Google, владеющей YouTube, объяснений о причинах блокировки канала. Там ответили, что это из-за санкций США против учредителя канала - Константина Малофеева, введенных в 2014 году.

В результате Роскомнадзор посоветовал обращаться в суд, так как вопрос, связанный с удалением контента, "касается взаимоотношений двух сторон - пользователя и администрации интернет-площадки".

"Царьград" отмечает, что подал в Арбитражный суд Москвы иск против Google. Требования всего два: восстановить доступ к аккаунту, а также признать недействительным отказ Google от договора на монетизацию размещаемого контента. Ответчиками по делу выступают головная корпорация Google LLC, Google Ireland Limited, а также российское представительство компании - ООО "Гугл".

Малофеев считает, что на суде "будет масса интересных для них сюрпризов". Ведь то, что арбитраж принял иск к производству, говорит о том, что он будет рассматривать его по существу.

Напомним, недавно YouTube удалил каналы News-Front, Anna News и "Крым24", PolitRussia, Федерального агентства новостей и "Царьграда", набравшего миллионную аудиторию за то, что они продвигали "неправильную" для Запада повестку дня и занимают патриотическую позицию. Также был заблокирован аккаунт философа Александра Дугина за критику либерализма и экс-премьер Украины Николая Азарова за призыв к белорусам не допустить "евромайдана".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отмечает, что на территории России де-факто "осуществляется американская цензура". Об этом же недавно заявлял глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

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Роскомнадзор признал бессилие против блокировки российских каналов в YouTube

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Теги: Youtube, блокировка, Google, Роскомнадзор



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