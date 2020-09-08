08 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Владислав Пинаев (2018) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле назначили дату начала отопительного сезона

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о начале отопительного сезона 2020-2021 годов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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В соответствии с документом, руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций поручено с 15 сентября приступить к заполнению систем теплоснабжения: оно будет проходить в соответствии с очередностью по зонам подключения с обязательной промывкой трубопроводов теплосетей и систем отопления со сбросом воды в дренаж. Информация о вводе в действие котельных, центральных тепловых пунктов и насосных станций в ежедневном режиме будет предоставляться в единую дежурную диспетчерскую службу.

Первым тепло пойдет в социальные учреждения Нижнего Тагила. Как заявил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров, стоит задача в течение недели до 21 сентября подключить все социальные объекты.

Как добавили в мэрии, собственникам жилищного фонда и организациям, имеющим фонд в управлении, рекомендовано начислять населению плату за отопление в соответствии с фактической датой подачи тепла, которая будет зависеть от погодных условий.

Как сообщало Накануне.RU, отопительный сезон в Екатеринбурге также начнется в середине сентября. Поручение об этом уже дал глава города Александр Высокинский.

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В Нижнем Тагиле назначили дату начала отопительного сезона

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Теги: отопление, сезон, Нижний Тагил



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