08 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
инаугурация Евгения Куйвашева, Коляда (2017) | Фото: Накануне.RU

Замгубернатора назвал решение Коляды эмигрировать "эмоциональным всплеском"

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прокомментировал уход Николая Коляды из театра. Также он назвал решение драматурга эмигрировать неким "эмоциональным всплеском".

"Скажу честно, что незнаком с этой ситуацией. Мы в хороших отношениях с Николаем Колядой и пока лично не получали от него такого заявления, - заявил Креков, отвечая на вопрос Накануне.RU. – Мы оказывали всяческую помощь театру, и в период пандемии мы также помогали. Речь идет о неких эмоциональных всплесках. Он довольно неординарный человек и, я надеюсь, в дальнейшем ситуация наладится".

Напомним, что драматург Николай Коляда объявил своей труппе об уходе из театра и последующей эмиграции. По словам самих актеров, артист не выдержал напряженной обстановки, которая сложилась во времена пандемии.

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Замгубернатора назвал решение Коляды эмигрировать "эмоциональным всплеском"

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Теги: Павел креков, Николай Коляда, коляда решил уйти из театра



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