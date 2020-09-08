В Челябинской области учреждения соцобслуживания вышли из режима превентивной изоляции

В Челябинской области 29 учреждений социального обслуживания вышли из режима превентивной изоляции. Такое решение принял областной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

В режиме превентивной изоляции учреждения работали с апреля, чтобы не допустить распространения коронавируса. Каждая смена длилась 14 дней, в этот период соцработники постоянно находились на работе. Всего с апреля состоялось 9 смен.

"Все сотрудники получали стимулирующие выплаты из федерального и областного бюджетов. Для проживания и отдыха персонала были организованы специальные места", - говорится в сообщении.

В настоящий момент учреждения остаются на карантине. В частности, ограничен доступ посетителей, обязателен масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Проводится дезинфекция помещений.

Напомним, в Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 20 сентября.