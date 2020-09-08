Посла Германии вызвали в МИД РФ из-за ситуации с Навальным

МИД РФ вызвал посла Германии для обсуждения ситуации с Алексеем Навальным и заявлений властей ФРГ о его отравлении. Об этом в Facebook сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, от дипломата ожидают как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и "неких" свидетельств.

"Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", - написала Захарова.

Накануне представители немецкой клиники "Шарите", где проходит лечение Навальный, сообщили, что он выведен из медикаментозной комы - его состояние улучшилось. Навальный уже дышит сам и реагирует на слова.

При этом Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) отказался представить доказательства "отравления" Навального - "по соображениям секретности". Именно лаборатория этого института выявила в организме Навального боевое отравляющее вещество "Новичок".