УФАС оштрафовало экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева за мусорный коллапс 2018 года

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
коллаж, Евгений Тефтелев, Челябинск, мусор, мусорки (2018) | Фото: Накануне.RU

УФАС оштрафовало экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева за мусорный коллапс 2018 года

Челябинское УФАС оштрафовало бывшего главу города по административной статье. На Евгения Тефтелева наложен штраф в 20 тыс. руб.

Как следует из решения антимонопольного органа, нарушения выразились в подписании распоряжения о досрочном закрытии городской свалки, в результате чего вывозом мусора стало заниматься ООО "Центр коммунального сервиса" (нынешний регоператор), не имея даже тарифа.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в сентябре 2018 года Тефтелевым было подписано распоряжение о закрытии городской свалки. Вследствие этого перевозчики ТКО заявили, что не могут возить отходы на удаленные полигоны по действующему тарифу. Сразу после этого был веден режим ЧС в связи с неблагоприятной санитарной обстановкой.

Тогда власти предоставили бюджетную субсидию ООО "Полигон ТБО" в размере 32 млн руб., как установило УФАС, неправомерно. В октябре ведомство признало антиконкурентным соглашение между областным правительством, минэкологии, администрацией города, ООО "Полигон ТБО", МУП "ГорЭкоЦентр" и ООО "ЦКС" при ликвидации мусорного коллапса.

Отметим, часть 7 статьи 14.32 КоАП РФ, по которой оштрафовали Тефтелева, предусматривает заключение органом местного самоуправления недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения, либо осуществление согласованных действий, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трех лет.

Напомним, что Тефтелеву предстоит суд по уголовной статье о получении взятки за покровительство при заключении муниципальных контрактов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

УФАС оштрафовало экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева за мусорный коллапс 2018 года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Евгений Тефтелев, мусорный коллапс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.12.2018 09:27 Мск В Челябинске объявлен конкурс на пост главы
Ранее 04.12.2018 14:10 Мск Конкурс на должность главы Челябинска объявят 18 декабря
Ранее 27.11.2018 13:20 Мск Отставленного главу Челябинска повысили до вице-губернатора после "мусорного коллапса"
Ранее 20.11.2018 11:57 Мск Отставка с почестями: Тефтелев подтвердил получение повышения в облправительство
Ранее 20.11.2018 11:40 Мск Елистратова назначили руководить "замусоренным" Челябинском и сразу установили доплату в 130%
Ранее 15.11.2018 15:29 Мск К приезду министра Дубровский отправил в отставку главу "замусоренного" Челябинска Тефтелева

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети