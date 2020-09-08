УФАС оштрафовало экс-главу Челябинска Евгения Тефтелева за мусорный коллапс 2018 года

Челябинское УФАС оштрафовало бывшего главу города по административной статье. На Евгения Тефтелева наложен штраф в 20 тыс. руб.

Как следует из решения антимонопольного органа, нарушения выразились в подписании распоряжения о досрочном закрытии городской свалки, в результате чего вывозом мусора стало заниматься ООО "Центр коммунального сервиса" (нынешний регоператор), не имея даже тарифа.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в сентябре 2018 года Тефтелевым было подписано распоряжение о закрытии городской свалки. Вследствие этого перевозчики ТКО заявили, что не могут возить отходы на удаленные полигоны по действующему тарифу. Сразу после этого был веден режим ЧС в связи с неблагоприятной санитарной обстановкой.

Тогда власти предоставили бюджетную субсидию ООО "Полигон ТБО" в размере 32 млн руб., как установило УФАС, неправомерно. В октябре ведомство признало антиконкурентным соглашение между областным правительством, минэкологии, администрацией города, ООО "Полигон ТБО", МУП "ГорЭкоЦентр" и ООО "ЦКС" при ликвидации мусорного коллапса.

Отметим, часть 7 статьи 14.32 КоАП РФ, по которой оштрафовали Тефтелева, предусматривает заключение органом местного самоуправления недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения, либо осуществление согласованных действий, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трех лет.

Напомним, что Тефтелеву предстоит суд по уголовной статье о получении взятки за покровительство при заключении муниципальных контрактов.