08 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Эрик Бикфалви (2020) | Фото: ФК &quot;Урал&quot;

Футболист "Урала" купил автомобиль екатеринбургской больнице, боровшейся с COVID-19

Завтра, 9 сентября, полузащитник футбольного клуба "Урал" Эрик Бикфалви встретится с врачами центральной городской больницы №3 Екатеринбурга. Игрок подарит коллективу учреждения новый автомобиль "Лада Гранта" для выезда к пациентам.
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В матче РПЛ между "Уралом" и "Арсеналом", который состоялся в июле этого года, Бикфалви стал автором одного из самых красивых голов чемпионата. В качестве бонуса за этот мяч Эрик получил денежный приз от одного из спонсоров клуба: деньги он решил направить на благотворительность и приобрел автомобиль для врачей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, екатеринбургская больница №3 в течение пяти месяцев боролась за выздоровление пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Два стационара, специализирующиеся на реабилитации после инсультов и инфарктов, были перепрофилированы для оказания медицинской помощи тяжелым больным с коронавирусом. Опыт борьбы с новой инфекцией показал, что дополнительный транспорт необходим как для медиков, так и для пациентов.

Напомним, в июне этого года бывший нападающий "Урала" Павел Погребняк отблагодарил врачей, вылечивших его от коронавируса. Звезда российского футбола подарил им холодильник.

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Футболист "Урала" купил автомобиль екатеринбургской больнице, боровшейся с COVID-19

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Теги: Бикфалви, автомобиль, больница, благотворительность



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