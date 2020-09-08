Футболист "Урала" купил автомобиль екатеринбургской больнице, боровшейся с COVID-19

Завтра, 9 сентября, полузащитник футбольного клуба "Урал" Эрик Бикфалви встретится с врачами центральной городской больницы №3 Екатеринбурга. Игрок подарит коллективу учреждения новый автомобиль "Лада Гранта" для выезда к пациентам.

В матче РПЛ между "Уралом" и "Арсеналом", который состоялся в июле этого года, Бикфалви стал автором одного из самых красивых голов чемпионата. В качестве бонуса за этот мяч Эрик получил денежный приз от одного из спонсоров клуба: деньги он решил направить на благотворительность и приобрел автомобиль для врачей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, екатеринбургская больница №3 в течение пяти месяцев боролась за выздоровление пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Два стационара, специализирующиеся на реабилитации после инсультов и инфарктов, были перепрофилированы для оказания медицинской помощи тяжелым больным с коронавирусом. Опыт борьбы с новой инфекцией показал, что дополнительный транспорт необходим как для медиков, так и для пациентов.

Напомним, в июне этого года бывший нападающий "Урала" Павел Погребняк отблагодарил врачей, вылечивших его от коронавируса. Звезда российского футбола подарил им холодильник.