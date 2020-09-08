08 Сентября 2020
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Политика Сибирский ФО В России
Алексей Талюк (2020) | Фото: Youtube-канал &quot;Красноярские новости&quot;, скрин

Красноярский общественник остаётся под стражей, почти не приходя в сознание

Красноярский общественник Алексей Талюк останется под стражей до 14 ноября.
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На днях его привезли в краевой суд на рассмотрение апелляции по мере пресечения при том, что он был в бессознательном состоянии. Несмотря на протесты адвоката, судья начала заседание. Суд спросил, слышит ли его Талюк, на что врач ответил, что у него крайне высокое давление за 200 и шум в ушах. Однако суд и прокуратуру как надзорную инстанцию происходящее тоже устроило.

Напомним, что 7 мая этого года Талюк был арестован по подозрению в мошенничестве. В знак протеста Талюк объявлял голодовку, заметно подорвавшую его здоровье. В середине августа при избрании меры пресечения уже разбитого инсультом человека увезли в реанимацию прямо из зала суда.

Злоключения общественника, исполнявшего также обязанности помощника депутата заксобрания Красноярского края Ивана Серебрякова, начались, по сообщениям сибирских СМИ, после его конфликта с инвестором Анатолием Барановым, намеревающимся построить высотку на месте двух исторических зданий в центре города.

Ранее общественник также собирал подписи за отставку губернатора Александра Усса. Отметим, что губернатор Усс подвергся резкой критике в 2019 году после того, как заявил, что тушить все лесные пожары на территории региона бессмысленно.
"Это было и сто, и пятьсот лет тому назад. Если у нас зимой холодная погода и возникают метели, никому не приходит в голову топить айсберги, чтобы стало потеплее. Нечто похожее применимо и к лесным пожарам в зоне контроля", — заявил Александр Усс, отметив, что это "обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то даже вредно". После этого несколько тысяч человек вышли на митинг в Красноярске и потребовали отставки губернатора.

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Красноярский общественник остаётся под стражей, почти не приходя в сознание

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Теги: Талюк, Серебряков



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