На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись пять машин, есть жертвы

Рано утром на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись несколько машин, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

На 234 км трассы, что в Тобольском районе, изотермический фургон "Фотон" въехал в четыре автомобиля. Пострадавшие "Рено Сандеро", "Тойота Ланд Крузер", "Газель" и "Рено Дастер" ждали возможность преодолеть участок, где идут дорожные работы и организовано реверсивное движение.

По предварительным данным, водитель грузовика "Фотон" уснул за рулем. 60-летняя пассажирка "Рено Сандеро" скончалась на месте, 60-летний водитель получил различные повреждения (оба – жители Уватского района Тюменской области). Предварительно, все необходимые дорожные знаки, аншлаги, светофор в месте проведения дорожных работ установлены без нарушений.