08 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Массовая авария, пять машин, Тобольский район (2020) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись пять машин, есть жертвы

Рано утром на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись несколько машин, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

На 234 км трассы, что в Тобольском районе, изотермический фургон "Фотон" въехал в четыре автомобиля. Пострадавшие "Рено Сандеро", "Тойота Ланд Крузер", "Газель" и "Рено Дастер" ждали возможность преодолеть участок, где идут дорожные работы и организовано реверсивное движение.

По предварительным данным, водитель грузовика "Фотон" уснул за рулем. 60-летняя пассажирка "Рено Сандеро" скончалась на месте, 60-летний водитель получил различные повреждения (оба – жители Уватского района Тюменской области). Предварительно, все необходимые дорожные знаки, аншлаги, светофор в месте проведения дорожных работ установлены без нарушений.

Массовая авария, пять машин, Тобольский район(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Массовая авария, пять машин, Тобольский район(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

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На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись пять машин, есть жертвы

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Теги: Уватский район, трасса, Тюмень - Ханты-Мансийск, пять машин



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