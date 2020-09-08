08 Сентября 2020
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Игорь Кобзев, Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Путин удивился, что в Иркутской области после наводнения из 116 объектов соцсферы восстановлены только 26

Владимир Путин провел видеоконференцию по вопросу ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент удивился, что в пострадавшем от стихии регионе из 116 объектов соцсферы восстановлены только 26.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев доложил главе государства, что есть моменты, по которым, с учетом пандемии, было небольшое отставание, однако уже составлены дополнительные графики строительства.

"Я понимаю все, что связано с пандемией, понимаю, что работы там, соответствующим образом тоже в этой связи корректировались графики, но обратите на это самое пристальное внимание", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что речь идет о школах, детских садах, объектах здравоохранения.

Кроме того, Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову своевременно выделять средства для Иркутской области, пострадавшей от наводнений.

Президент напомнил, что речь идет о сумме в 5 миллиардов рублей: примерно 1,1 миллиарда - из областного бюджета, и 4 миллиарда – федерального.

Также Путин поручил правительству оперативно решать вопросы об адресной поддержке малого бизнеса в Тулуне за счет заемных средств. На это дополнительно выделят 100 млн рублей.

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Путин удивился, что в Иркутской области после наводнения из 116 объектов соцсферы восстановлены только 26

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Теги: владимир путин, иркутская область, наводнение



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