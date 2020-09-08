К участию в деле о банкротстве "Регионснабсбыт" привлекли компанию, получившую вексель на 250 млн от продажи комплекса "Челябинск-сити"

Арбитражный суд Челябинской области отложил на 6 октября рассмотрение дела о привлечении Юрия Карликанова и аффилированных с ним лиц к субсидиарной ответственности в рамках банкротного дела предприятия "Регионснабсбыт".

В судебном заседании конкурсный управляющий заявил ходатайство об отложении судебного заседания до рассмотрения кассационной жалобы на определение Арбитражного суда области и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда об отказе в возврате в конкурсную массу общества комплекса "Челябинск-Сити".

Компания "Южуралтранс" (кредитор общества "Регионснабсбыт") просила признать недействительными три сделки по продаже комплекса "Челябинск-Сити" между обществом "Регионснабсбыт" и офшором "Interrocks Ventures Limited", между "Interrocks Ventures Limited" и обществом "Бизнес-Актив", между ООО "Бизнес-Актив" и АО "Южуралзолото Группа Компаний".

По мнению кредитора, имущество было продано по заниженной стоимости, а полученные средства выведены на аффилированные компании. Именно продажа комплекса "Челябинск-сити", по мнению кредиторов, стала причиной банкротства должника.

Для заключения первой сделки по продаже комплекса "Челябинск-Сити" был оформлен кредит в "Альфа-Банке" на сумму 800 млн руб., а на оставшуюся сумму был выписан вексель от "Interrocks Ventures Limited" номиналом 250 млн руб.

"Деньги от оплаты или продажи векселя конкурсную массу общества "Регионснабсбыт" также не поступили", - рассказал представитель конкурсного управляющего общества "Регионснабсбыт" адвокат Евгений Чуркин.

В материалах дела представлен акт приема-передачи векселя 1 июля 2016 г. от ООО "АльфаИнвест" к Interrocks Ventures Limited в счет исполнения обязательств по договору перевода долга в денежном обязательстве.

Суд принял решение привлечь к участию в деле в качестве третьего ООО "Альфа-Инвест", затребовав у компании в срок до 15 сентября письменные объяснения об обстоятельствах получения векселя на сумму 250 млн руб. с предоставлением доказательств существования правоотношений между ним и лицом, передавшим указанный вексель.

Добавим, что рассмотрение кассационной жалобы на отказ в возврате в конкурсную массу общества комплекса "Челябинск-Сити" в Арбитражном суде Уральского округа назначено на 7 октября.